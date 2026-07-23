Пермский краевой суд увеличил компенсацию водителю, пострадавшему при стрельбе

Краевой суд признал эти доводы обоснованными и пришел к выводу, что первоначальная компенсация была слишком низкой. При этом суд не удовлетворил требование о выплате 300 тысяч рублей, поскольку истец не представил подтверждений серьезных психологических последствий или прохождения лечения. В результате размер компенсации увеличили до 100 тысяч рублей.