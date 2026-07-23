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Хабаровчан зовут устроить цветную битву в парке Гагарина

Фестиваль с красками, музыкой и танцами пройдет 24, 25 и 26 июля.

В Хабаровске пройдет фестиваль красок, где участники смогут вдоволь повеселиться, испачкав друг друга яркими красками. Праздник состоится 24, 25 и 26 июля в парке Гагарина, начало в 17:00.

Присоединиться к фестивалю могут все желающие. Организаторы отмечают, что особенно хорошо мероприятие подойдет для семей с детьми школьного и старшего дошкольного возраста.

Главное развлечение праздника — цветная битва. Участники будут бросаться друг в друга безопасными красками на основе пищевого красителя. Они не вызывают раздражения кожи и легко смываются водой.

«Это пищевой краситель, который не вызывает раздражения кожи и легко отмывается», — рассказал директор МБУ «Дирекция по развитию территорий» Вадим Поступаев.

Гостей парка также ждут музыка, выступление диджея и танцы. Организаторы советуют приходить в белых футболках — на них разноцветные следы праздника будут выглядеть особенно ярко.

В прошлом году фестиваль собрал около 500 участников.