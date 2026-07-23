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В Красноярском крае девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна

В Красноярском крае годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна.

Источник: РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 23 июл — РИА Новости. Годовалая девочка отравилась жидкостью для очистки бассейна в Красноярском крае, медики оказали ей помощь и сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает краевой главк МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в Емельяново. Открытый флакон со средством для чистки бассейна находился в доступном месте на улице. Воспользовавшись недосмотром родителей, годовалая девочка отпила эту жидкость.

«В результате отравления и полученных травм ребенок был доставлен в больницу Красноярска. Медики оказали малышке всю необходимую помощь, сейчас ее жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Уточняется, что полицейские сейчас проводят проверку, также в отношении родителей составлен административный протокол о неисполнении родительских обязанностей.