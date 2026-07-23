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Промышленность в Нижегородской области вернулась к росту

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в первом полугодии 2026 года составил 100,2%, сообщили в областном минпроме. «Несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, промышленный комплекс региона завершил первое полугодие с положительной динамикой», — отметили в министерстве.

Индекс промышленного производства в Нижегородской области в первом полугодии 2026 года составил 100,2%, сообщили в областном минпроме. «Несмотря на сохраняющиеся внешние вызовы, промышленный комплекс региона завершил первое полугодие с положительной динамикой», — отметили в министерстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», за пять месяцев 2026 года промпроизводство в Нижегородской области сократилось на 1,7%, в январе — апреле — на 3,8%, в первом квартале — на 5,4%.

По итогам полугодия максимальный рост на 28,3% наблюдался в производстве готовых металлических изделий, мебели (на 18%) и в химпроме (12,9%), уточнили в министерстве.