НИИ имени Склифосовского: как благодаря запретной любви 103 года назад появилась главная больница Москвы

Склифосовский требовал тщательно обрабатывать руки, инструменты, операционное поле и медицинские помещения. Благодаря его авторитету в российской медицине распространялись принципы обеззараживания и строгой организации хирургической помощи. Есть история, что практически весь состав Императорской медицинской академии открыто ненавидел Склифосовского. Его называли шарлатаном, сумасшедшим, утверждали, что он отравляет раненых карболовой кислотой. Но доктор выиграл этот спор абсолютно хладнокровно. Он просто пришёл на следующую конференцию и положил на стол таблицу: из 1000 раненых, прооперированных по его правилам, умерло 140. Из 1000 раненых, прооперированных по правилам без антисептика, умерло 820. После этого у недоброжелателей больше не осталось вообще никаких аргументов. Так все стали мыть руки и инструменты, а институт, специализировавшийся на спасении пациентов в критическом состоянии, получил именно имя Склифосовского.