В Прикамье снизились темпы роста цен на бензин

За неделю с 14 по 20 июля 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла на 2,44 ₽, до 82,04 ₽ за литр, сообщает Росстат. Напомним, что в первую неделю июля рост средней цены на бензин в регионе составил 4,56 ₽ за литр.
С 14 по 20 июля цена бензина АИ-92 выросла на 1,78 ₽, до 77,74 ₽ за литр; АИ-95 — на 3,18 ₽, до 85,17 ₽ за литр; АИ-98 — на 30 коп., до 98,42 ₽ за литр. Дизельное топливо подорожало на 81 коп., до 90,25 ₽ за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 74,27 ₽ за литр.
По данным Росстата, с 14 по 20 июля 2026 года изменение цен на бензин зафиксировано в 79 субъектах РФ. Снижение цен на автомобильный бензин было зафиксировано в Забайкальском крае (-1,0%) и Саратовской области (-0,2%).