В Прикамье снизились темпы роста цен на бензин

С 14 по 20 июля цена бензина АИ-92 выросла на 1,78 ₽, до 77,74 ₽ за литр; АИ-95 — на 3,18 ₽, до 85,17 ₽ за литр; АИ-98 — на 30 коп., до 98,42 ₽ за литр. Дизельное топливо подорожало на 81 коп., до 90,25 ₽ за литр. Средняя цена бензина в ПФО составила 74,27 ₽ за литр.