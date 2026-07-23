Сотрудники склада маркетплейса украли посылки на 34 тысячи рублей в Хабаровском районе

Представитель склада маркетплейса обратился в полицию с заявлением о краже. Он рассказал, что из сортировочного центра пропали очки и кроссовки общей стоимостью около 34 тысяч рублей. Записи с камер видеонаблюдения помогли определить подозреваемых — ими оказались работники склада, мужчины в возрасте 21 и 22 лет. Они рассказали, что увидели контейнер с брендовыми вещами во время сортировки и вынесли товар. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемых взяли подписку о невыезде. Ущерб возмещен в полном объеме, украденные вещи изъяли во время обыска у одного из подозреваемых.