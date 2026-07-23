Сувенир с корпоратива обернулся уголовным делом в Биробиджане

21-летний житель Биробиджана вечером выпивал дома, заметил на полке банкноту в 5 тысяч рублей, взял ее и отправился на прогулку, после чего решил расплатиться ею в магазине. Кассиры заподозрили подделку и вызвали полицию. Как выяснилось, мать молодого человека принесла эту купюру с новогоднего корпоратива — ее распечатали как реквизит для мероприятия, и женщина взяла один экземпляр на память. Экспертиза подтвердила: денежный знак является имитацией подлинных билетов Банка России. Проводится проверка.