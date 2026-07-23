Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Общественной палате призвали ввести в школах уроки этикета и культуры речи

Новые дисциплины могут научить школьников корректно вести диалог, уважительно общаться.

Источник: Время

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил дополнить школьную программу курсами по этике, культуре речи и правилам общения. По его мнению, современным детям не хватает навыков эстетического воспитания, которые необходимы для полноценного формирования личности.

«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — заявил замсекретаря ОП РФ.

По словам представителя палаты, новые дисциплины должны научить школьников корректно вести диалог, уважительно общаться со сверстниками и взрослыми, а также развить у них чувство вкуса.

Гриб уточнил, что эти навыки являются фундаментом для становления гармоничной личности ребенка. Детали реализации предложения — формат занятий (отдельные уроки или факультативы), объем часов и возрастная категория учеников — инициатором пока не раскрываются и требуют дальнейшей проработки совместно с Министерством просвещения.