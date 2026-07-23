В Общественной палате призвали ввести в школах уроки этикета и культуры речи

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости предложил дополнить школьную программу курсами по этике, культуре речи и правилам общения. По его мнению, современным детям не хватает навыков эстетического воспитания, которые необходимы для полноценного формирования личности.
«Нам, конечно, нужно вводить курсы по этике и культуре речи, по общению, по эстетическому воспитанию. Это очень важно, чтобы наши школьники развивались и в плане этикета», — заявил замсекретаря ОП РФ.
По словам представителя палаты, новые дисциплины должны научить школьников корректно вести диалог, уважительно общаться со сверстниками и взрослыми, а также развить у них чувство вкуса.
Гриб уточнил, что эти навыки являются фундаментом для становления гармоничной личности ребенка. Детали реализации предложения — формат занятий (отдельные уроки или факультативы), объем часов и возрастная категория учеников — инициатором пока не раскрываются и требуют дальнейшей проработки совместно с Министерством просвещения.