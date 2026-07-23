На подготовку к зиме в Байкальске направят 100 млн рублей из областного бюджета

Ранее глава региона подписал распоряжение о дополнительных мерах по повышению надёжности инфраструктуры Байкальска и создании оперативного штаба.
— С главой города Байкальска Василием Вячеславовичем Темгеневским посетили ряд объектов, которые задействованы в технологическом процессе по обеспечению жителей города теплом и горячей водой. Обсудили вопросы подготовки к отопительному периоду, в том числе финансирование, формирования аварийно-технического запаса, ремонта как основного, так и вспомогательного оборудования. Средства в областном бюджете предусмотрены, по ряду мероприятий уже определены подрядчики, — рассказал Андрей Соковиков.
В ближайшее время проведут ремонты турбоагрегата, котельного и вспомогательного оборудования, топливоподачи на ТЭЦ, готовятся процедуры по ремонту железнодорожных путей. Администрации поручено доработать план подготовки с уточнением сил, средств, сроков и финансирования, ход работ будут обсуждать еженедельно.
В рамках поездки посетили карту-накопитель № 11 и ТЭЦ.
— Обсудили детальные планы по ремонтным работам и дальнейшим этапам демонтажа станции. Особое внимание уделили текущему состоянию теплосетей. Главная и острая тема сегодня — переполненная карта № 11. Мы детально разобрали возможные варианты решения этой проблемы, чтобы не допустить сбоев и войти в предстоящий отопительный сезон максимально подготовленными и без происшествий. Ситуация на контроле, работаем над каждым вопросом, — отметил Василий Темгеневский.
Завершается процедура получения сертификата на золопродукт для рекультивации Солзанского полигона, прорабатываются механизмы вовлечения золы в хозяйственный оборот.