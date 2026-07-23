На подготовку к зиме в Байкальске направят 100 млн рублей из областного бюджета

— С главой города Байкальска Василием Вячеславовичем Темгеневским посетили ряд объектов, которые задействованы в технологическом процессе по обеспечению жителей города теплом и горячей водой. Обсудили вопросы подготовки к отопительному периоду, в том числе финансирование, формирования аварийно-технического запаса, ремонта как основного, так и вспомогательного оборудования. Средства в областном бюджете предусмотрены, по ряду мероприятий уже определены подрядчики, — рассказал Андрей Соковиков.