Дипломаты оценили экспортный потенциал предприятий Ростовской области

В Новоалександровской промзоне они осмотрели завод «АСВА» — крупнейшее в России предприятие по производству льняного масла. Мощности завода рассчитаны на переработку 148,5 тысячи тонн маслосемян в год. Сырье поставляют аграрии Южного и Приволжского федеральных округов, в основном из Ростовской области. За первое полугодие 2026 года завод переработал 51,6 тысячи тонн льна, выпустил 19 тысяч тонн масла и 30,2 тысячи тонн жмыха. Продукцию закупают Китай, Турция, страны Южной Америки, а также российские предприятия, занятые в животноводстве и аквакультуре.