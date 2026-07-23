Как отдохнуть на Дне Огурца в Суздале: все о фестивале

День Огурца в Суздале — один из самых известных гастрономических фестивалей России. Праздник давно вышел за рамки сугубо кулинарного события и превратился в яркий фольклорный фестиваль с музыкой, ремеслами, костюмированными шествиями и, конечно, дегустацией десятков блюд из огурца. Когда состоится Праздник Огурца, что ждет гостей, сколько стоят билеты, как добраться до Суздаля и где остановиться — в материале «Газеты.Ru».
Когда и где пройдет Праздник Огурца в Суздале 2026.
XXIV Международный Праздник Огурца состоится 1 и 2 августа 2026 года. Впервые за свою историю фестиваль в Суздале будет проходить два дня. Обычно праздник проводили в третью субботу июля, но в этом году организаторы сдвинули даты на начало августа и расширили программу.
Место проведения фестиваля — Музей деревянного зодчества под открытым небом на берегу реки Каменки. Здесь собраны старинные избы, церкви и хозяйственные постройки Владимирской губернии.
Время работы площадок:
* 1 августа (суббота): с 12:00 до 21:00
Вход для посетителей открывается с 11:00 — за час до официального старта.
Билеты и цены на Праздник Огурца 2026.
Билеты на День Огурца можно купить онлайн или в кассах музея деревянного зодчества перед входом. Количество билетов не ограничено.
Цены на билеты в 2026 году:
* Молодежный билет (7−14 лет) на один день — 800 ₽
Также доступны льготные билеты — их можно оформить при предъявлении подтверждающего документа. Кроме того, билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Жители Суздаля проходят бесплатно при предъявлении документов с регистрацией по месту жительства.
Информацию о льготах уточняйте на официальном сайте.
Билет на Праздник Огурца дает право входа на территорию музея и участия во всех мероприятиях фестиваля.
Как добраться до Суздаля и где остановиться.
Город находится в 220 км от Москвы. Добраться до Суздаля удобнее всего на автомобиле по трассе М-7 «Волга» через Владимир — дорога займет около трех с половиной часов.
Альтернативный вариант — поезд до Владимира, а оттуда автобус или такси до Суздаля (еще 35−40 км). В дни проведения Праздника Огурца обычно запускают дополнительные рейсы.
На Праздник Огурца в Суздаль приезжает около 10 тысяч туристов. Все отели и гостевые дома на эти выходные часто переполнены. В качестве альтернативы можно поискать съемную квартиру посуточно или кемпинги в окрестностях.
Если все варианты в Суздале заняты, можно остановиться во Владимире — дорога до фестиваля займет около 40 минут на машине или такси.
Почему стоит поехать на Праздник Огурца 2026.
День Огурца в Суздале — один из старейших гастрономических фестивалей страны, который проводится с 2001 года. Идея принадлежала сотрудникам Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Они решили превратить народную огородную традицию в туристический праздник, который за 25 лет стал известен на всю страну.
В 2026 году фестиваль стал еще более масштабным и впервые пройдет в двухдневном формате. Можно будет не спеша обойти все площадки, попробовать необычные блюда из огурца и послушать живую музыку под открытым небом.
Если вы ищете, куда поехать в выходные в августе, День Огурца в Суздале — отличный вариант для семейной поездки, компании друзей или соло-путешествия. А сам Суздаль с его храмами, монастырями и панорамными видами на Каменку стоит отдельного путешествия.
Суздаль исторически славился огурцами: благодаря плодородным почвам и мягкому климату они вызревали здесь отменно, а местные рецепты засолки передавались из поколения в поколение.
Программа Праздника Огурца 2026: площадки и развлечения.
Гостей 24-го Дня Огурца ждет насыщенная программа. На территории Музея деревянного зодчества развернутся тематические зоны.
Центральная площадка.
Главная сцена фестиваля. Здесь пройдут знаменитые огуречные конкурсы, активности от партнеров, а также фолк- и этно-музыка, которая к вечеру сменится диджей-сетом.
Засолочная изба.
Дегустация разносолов по суздальским рецептам и мастер-классы по приготовлению малосольных огурцов. Можно узнать, какие травы добавить в рассол и сколько дней выдерживать банку до идеального хруста.
Старинные аттракционы.
Карусели, качели и другие аттракционы, воссозданные по чертежам и рисункам XVIII-XX веков. Работают для детей и взрослых.
Деревянные игры.
Игровая площадка «Игорница» с забавами для всей семьи: «Матрешки», «Мельница», «Коромысло», «Пятнашки» и другие народные игры.
Ярмарка мастеров.
Изделия народных художественных промыслов: гончарное дело, резьба и роспись по дереву, кружево, льняная одежда.
Мастер-классы для детей.
Изготовление традиционных кукол-оберегов: «Суздальская травница», «Акила огуречник», «Акулина огуречница» и другие.
Специальные проекты от партнеров.
Интерактивные площадки, фотозоны и розыгрыши призов.
Гастрономические ряды.
Огуречные разносолы, пряные заготовки, выпечка, сладости, мороженое, огуречные лимонады, смузи и квас.
Полная программа доступна на официальном сайте Праздника Огурца.
Музыкальная программа фестиваля.
Особое место в программе займет музыкальная сцена. На ней выступят популярные группы и пройдут диджей-сеты, в которых соединятся народные мотивы и электронные ритмы.
1 августа (суббота, 12:00−21:00):
На сцене выступят московские группы: «Полынь Folk», Matanya, «Репа» и Slaveta. Специальным гостем первого дня станет Влада Miravi (19:00−20:00), после чего программу продолжит фолк-диджей-сет Beat/овка (Андрей Агеев, Екатеринбург).
2 августа (воскресенье, 12:00−20:00):
Выступят группы Clever, «КоленкорЪ», Runa Project и объединение «Притоп Тритона». Завершением праздника станет диджей-сет Beat/овка (19:00−20:00).
Что попробовать на фестивале.
Праздник Огурца — это гастрономический фестиваль, где главный герой — огурец во всех видах. В торговых рядах представлены десятки видов солений: классические маринованные корнишоны, пряные бочковые, ассорти с помидорами, перцем и чесноком.
Традиционные блюда фестиваля:
* жареные огурцы на гриле;
Также на фестивале можно попробовать блюда традиционной русской кухни: расстегаи, кулебяки, медовуху, сбитень, копченую рыбу и шашлыки.
Что еще посмотреть в Суздале.
Если вы приехали на Праздник Огурца на все выходные, стоит выделить время и на сам город. Суздаль — один из древнейших городов России, здесь сохранилось более 300 памятников архитектуры.
Суздальский Кремль.
Главная достопримечательность города. Белокаменный ансамбль X-XII веков включает Рождественский собор с уникальными «золотыми воротами» и Архиерейские палаты. На территории работает музей с экспозицией об истории Суздальской земли.
Спасо-Евфимиев монастырь.
Один из крупнейших монастырских ансамблей России, основанный в 1352 году. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Внутри — фрески, звонница и тюремный замок, где сейчас расположены музейные экспозиции.
Покровский монастырь.
Женский монастырь XVI века на берегу Каменки. Известен тем, что в нем отбывали ссылку многие знатные женщины: жены и дочери царей, попавшие в опалу. Белоснежные стены и купола красиво отражаются в воде — одно из самых фотографируемых мест города.
Торговые ряды.
Длинное здание XIX века в центре города. Сейчас здесь сувенирные лавки, кафе и рестораны. По выходным перед рядами разворачивается стихийный рынок: продают мед, варенье, травы и те самые суздальские огурцы.
Музей деревянного зодчества.
Тот самый, где проходит фестиваль. Даже если вы пришли на День Огурца, найдите время осмотреть экспозицию: избы, церкви, мельницы и амбары, свезенные сюда из разных уголков Владимирской области. В обычные дни билет стоит 500 рублей, но в дни фестиваля он включен в стоимость.