Врач Братчикова: противозачаточные повышают риски развития трех видов рака

То есть, в 1 группу попадают и сильные, и слабые канцерогены с доказанным влиянием на риски заболевания. По данным, полученным в конце 90-х годов, комбинированные оральные контрацептивы статистически значимо повышают кумулятивный риск рака молочной железы в 1,6 раза (с 5,4% до 8,6%). Следует отметить, что, в отличие от мутагенных табакоспецифических канцерогенов, гормональные препараты относят к негенотоксичным канцерогенам, то есть неспособным повредить последовательность ДНК. Это означает, что они способствуют канцерогенезу, но не инициируют его", — объяснила заведующая отделом механизмов канцерогенеза НИИ экспериментальной онкологии и канцерогенеза НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России, доктор медицинских наук Марианна Якубовская.