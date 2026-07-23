Россиянам рассказали, какие профессии останутся востребованными до 2032 года

Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения будут востребованы как минимум до 2032 года.
Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в Мордовии.
«В ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тыс. специалистов по этим направлениям. Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы в ближайшем будущем», — сказал Антон Котяков.
Федеральный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходит в Республике Мордовия 21 и 22 июля. Лучших специалистов выберут в трех номинациях: «Агроном», «Ветеринарный фельдшер» и «Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения».
Антон Котяков отметил, что конкурс должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сейчас нужны на рынке труда и дают хорошие перспективы для трудоустройства.