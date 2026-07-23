В Красноярском крае изменится расписание двух вечерних электричек

По четвергам — 23, 30 июля, 13, 20, 27 августа и 3 сентября — в Красноярском крае изменится время отправления двух вечерних электропоездов. В КрасЖД объяснили, что это связано с капитальным ремонтом пути на перегоне Зеледеево — Кача.
Так, состав Красноярск Северный — Базаиха будет отправляться в 17:28 (вместо 17:32), прибытие — в 18:48 (вместо 18:52).
Поезд Базаиха — Чернореченская: отправление со станции в 18:58 (вместо 19:02), прибытие — в 23:36.
Расписание можно уточнить на сайте компании или в приложении для смартфонов.