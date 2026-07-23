Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый руководитель назначен в администрации Хабаровска

Андрей Мышко получил должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда мэрии Хабаровска. Мышко в 2017 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. За его плечами три года работы на руководящей должности.

Андрей Мышко получил должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда мэрии Хабаровска. Мышко в 2017 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. За его плечами три года работы на руководящей должности.