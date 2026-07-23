Новый руководитель назначен в администрации Хабаровска

Андрей Мышко получил должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда мэрии Хабаровска. Мышко в 2017 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. За его плечами три года работы на руководящей должности.