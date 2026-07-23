Инфекционист Краснов: нижегородцам не грозит бушующая в Африке лихорадка Эбола

Вирус Эбола принадлежит к семейству филовирусов, и у него есть несколько разновидностей. Самый опасный — штамм Заир, он убивает до девяти из десяти зараженных. Ученые считают, что основные переносчики — летучие мыши. Сами они не болеют, но от них заражаются другие звери. Человек подхватывает вирус при контакте с инфицированным животным или его мясом. А дальше начинается передача от человека к человеку через кровь, слюну, рвотные массы, мочу и другие выделения. Опасны и тела умерших. Во время традиционных похоронных обрядов, когда люди прикасаются к покойному, риск вспышки возрастает многократно.