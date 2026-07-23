Инфекционист Краснов: нижегородцам не грозит бушующая в Африке лихорадка Эбола

Лихорадка Эбола — одна из самых опасных инфекций в мире, которая периодически напоминает о себе вспышками в Африке. Недавнюю эпидемию в Конго признали чрезвычайной ситуацией международного значения. Но для Нижегородской области угрозы нет, рассказал «Живем в Нижнем» заведующий кафедрой инфекционных болезней ПИМУ Виктор Краснов.
По словам специалиста, Эбола относится к так называемым эндемичным инфекциям, то есть циркулирует в определенных географических зонах. Для Нижегородской области эта болезнь нехарактерна.
«Лихорадка Эбола — это все-таки эндемичное заболевание, и единственный вариант угрозы для нижегородцев — если кто-то будет находиться в очаге инфекции», — пояснил Краснов.
Эксперт подчеркнул, что речь может идти только о завозных случаях: человек заражается в эндемичном регионе, а затем возвращается в регион. При этом распространения инфекции внутри области, по его мнению, не случится. Случаев гибели нижегородцев от Эболы, по словам инфекциониста, не было.
Лихорадка Эбола — одна из самых опасных вирусных болезней в мире. Она относится к геморрагическим лихорадкам, то есть поражает сосуды, вызывает кровотечения и часто заканчивается смертью. Заболевание протекает остро и стремительно.
Вирус Эбола принадлежит к семейству филовирусов, и у него есть несколько разновидностей. Самый опасный — штамм Заир, он убивает до девяти из десяти зараженных. Ученые считают, что основные переносчики — летучие мыши. Сами они не болеют, но от них заражаются другие звери. Человек подхватывает вирус при контакте с инфицированным животным или его мясом. А дальше начинается передача от человека к человеку через кровь, слюну, рвотные массы, мочу и другие выделения. Опасны и тела умерших. Во время традиционных похоронных обрядов, когда люди прикасаются к покойному, риск вспышки возрастает многократно.
Основными переносчиками Эболы считаются летучие мыши. Фото: Геннадий Дьячук.
Инкубационный период длится от двух до 21 дня, но чаще всего первые симптомы появляются в течение четырех-десяти дней. Все начинается как обычный грипп: у зараженного резко подскакивает температура до 38−39 градусов, бьет озноб, ломит мышцы и суставы, болит голова и горло. На пятый-седьмой день на лице, шее и руках может появиться сыпь. Затем болезнь перетекает в желудочно-кишечный тракт: возникают сильная водянистая диарея, тошнота, рвота, боли в животе. Иногда больной бредит. На поздних стадиях открываются внутренние кровотечения, отказывают почки и печень.
Смерть наступает от полиорганной недостаточности на фоне обезвоживания, септического шока и нарушения свертываемости крови. Чаще всего — между шестым и 16 днем от начала болезни.
Особенность вируса Эбола в том, что он подавляет иммунную систему — блокирует выработку интерферонов, которые вступают в бой с инфекцией. Поэтому организм оказывается практически беззащитным.
Первые случаи Эболы зафиксированы в 1976 году — тогда вирус одновременно ударил в Судане и Демократической Республике Конго. Самая страшная вспышка прокатилась по Западной Африке в 2014—2016 годах, тогда, по данным ВОЗ, заразились больше 28 тысяч человек, более 11 тысяч скончались. А в июле 2026 года инфекция вновь поразила Конго. Число подтвержденных случаев превысило две тысячи, уже погибло более 700 человек.
Крупных вспышек в России никогда не было. Однако два случая заражения все же зафиксированы — и оба среди ученых, работавших с вирусом в лабораториях. В 1996 году в Сергиевом Посаде лаборантка укололась иглой при опытах на кроликах, спасти ее не удалось. В 2004 году в новосибирском центре «Вектор» от случайного укола погибла сотрудница, которая проводила опыты с морскими свинками.