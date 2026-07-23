Полина Гагарина и Сергей Лазарев рассказали, как познакомили детей

Музыканты Полина Гагарина и Сергей Лазарев посетили «Радио Дача», в эфире которого рассказали, что уже успели познакомить своих детей друг с другой.
По словам артистов, знакомство произошло удачно: Лазарев пошутил, что у ребят произошла «любовь с первого взгляда». Дети быстро нашли общий язык.
— Они подружились и Сережа все время спрашивал: «Где дети?» Отстань от детей, дай им свободы! На протяжении нескольких часов их было не слышно не видно, — отметила Гагарина.
Недавно Полина Гагарина спровоцировала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав в социальных сетях совместное фото с неким мужчиной со спины и подписав его интригующей фразой «моя любовь». Однако, вопреки ожиданиям, рядом с артисткой оказался не таинственный возлюбленный, а давний друг Сергей Лазарев.
Недавно журналисты заявили, что Полина Гагарина встречается со своим 36-летним концертным директором Сергеем Сметаниным. Очевидцы сняли на видео, как молодые люди держатся за руки, обнимаются и оживленно беседуют о чем-то в процессе прогулки возле усадьбы Саймонова в Москве.