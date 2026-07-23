Полина Гагарина и Сергей Лазарев рассказали, как познакомили детей

Недавно Полина Гагарина спровоцировала бурную реакцию своих подписчиков, опубликовав в социальных сетях совместное фото с неким мужчиной со спины и подписав его интригующей фразой «моя любовь». Однако, вопреки ожиданиям, рядом с артисткой оказался не таинственный возлюбленный, а давний друг Сергей Лазарев.