Что произошло после того, как маляр из Витебска сходил в кафе и выложил пост об этом в Threads*

Искренний пост тронул пользователей соцсети. Его увидели сотни тысяч, лайкнули почти 60 тысяч человек, написали полторы тысячи комментариев. Многие пригласили Олега в кафе и в гости, даже заведение из Алматы ждет его у себя в кафе, а владелец апартаментов предложил три дня проживания в подарок в этом городе. Олег признался, что действительно мечтает о поездке в Казахстан, но поедет пока в Грузию — туристическое агентство подарило ему путевку.