Что произошло после того, как маляр из Витебска сходил в кафе и выложил пост об этом в Threads*

Маляр из Витебска покорил популярную соцсеть Threads* — вот, как ему это удалось.
Звездой соцсети стал белорус Олег, который работает обычным мастером по поклейке обоев. Мужчина выложил в соцсети свой редкий поход в кафе:
— Для многих поход в кафешку это обыденность, а для меня это праздник. Всю жизнь работал на тяжелых работах — дорожным рабочим, мастером ДРСУ, в сфере строительства и ремонта, — рассказал он.
А также поделился, что роскошью не избалован, к деньгам относится ответственно, понимая, что «с неба не упадут», но и копить не умеет. Также он признался, что признался, что поход в кафе для него — большая радость и целое событие.
Искренний пост тронул пользователей соцсети. Его увидели сотни тысяч, лайкнули почти 60 тысяч человек, написали полторы тысячи комментариев. Многие пригласили Олега в кафе и в гости, даже заведение из Алматы ждет его у себя в кафе, а владелец апартаментов предложил три дня проживания в подарок в этом городе. Олег признался, что действительно мечтает о поездке в Казахстан, но поедет пока в Грузию — туристическое агентство подарило ему путевку.
Еще в своих постах витебчанин рассказал, что у него есть пять собак и два кота, они все найденыши. Часть своего заработка мужчина тратит на помощь бездомным животным.
Белорусы восхитились способностью мужчины ценить простые вещи и радоваться мелочам.
Сервис Threads* продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.
Кстати, ранее мы рассказывали, что произошло после того, как Игорь из Витебска, который просто шел домой, выложил свой пост, набравший 3,3 миллиона просмотров.
А еще мы рассказывали другую историю из соцсетей, как в Беларуси две пары молодоженов нашли друг друга спустя 10 лет после случайной встречи на мосту: «Жених был в шляпе, а с невестой успели взяться за руки».
И еще СК рассказал, что произошло после проверки поста в Threads* о теле студента возле вуза.