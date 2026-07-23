В Красноярском крае за неделю клещи покусали 330 человек

В Красноярском крае клещи продолжают сохранять активность. За минувшую неделю к медикам обратились 330 жителей региона, среди них 27 детей. С начала сезона зарегистрировано уже 14 782 обращения, в это число входят 3 062 ребенка. Также за неделю подтвердились новые случаи клещевых инфекций у 37 человек, которые ранее обращались в медицинские организации. Среди заболевших выявили второй в этом сезоне случай эрлихиоза. Инфекцию подтвердили у 29-летней красноярки, которая обнаружила клеща в области груди после посещения дачи. В Роспотребнадзоре напоминают жителям края о необходимости соблюдать меры защиты: использовать закрытую одежду и репелленты, осматривать себя после прогулок и при обнаружении клеща обращаться за медицинской помощью. Читайте также: Парки повторно обработают от клещей в Красноярске Мобильная поликлиника посетила 35 территорий Красноярского края за 2025 год Более тысячи оленеводов, рыбаков и охотников севера Красноярского края получат аптечки.