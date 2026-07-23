КСИР нанес удары беспилотниками по военным объектам США в Кувейте

Целями стали склад военной техники, система ПВО Patriot и ангар с беспилотниками MQ-9 на авиабазе Али ас-Салем. Кроме того, удары нанесены по двум вертолетным ангарам в казармах Аль-Адири. По данным КСИР, в результате атаки убиты и ранены несколько военнослужащих, нанесен серьезный ущерб технике. Также заявлено об ударе по одной из телекоммуникационных вышек США в регионе.