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КСИР нанес удары беспилотниками по военным объектам США в Кувейте

КСИР нанес удар по системам ПВО и ангарам США в Кувейте.

Источник: Комсомольская правда

Элитные подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары беспилотниками по военным объектам на двух американских базах в Кувейте. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление КСИР.

Целями стали склад военной техники, система ПВО Patriot и ангар с беспилотниками MQ-9 на авиабазе Али ас-Салем. Кроме того, удары нанесены по двум вертолетным ангарам в казармах Аль-Адири. По данным КСИР, в результате атаки убиты и ранены несколько военнослужащих, нанесен серьезный ущерб технике. Также заявлено об ударе по одной из телекоммуникационных вышек США в регионе.

Конфликт между США и Ираном фактически перешел в активную фазу 8 июля, когда Вашингтон впервые после подписания двустороннего меморандума нанес серию ударов по иранской территории. Поводом для атак стала атака на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день президент США Дональд Трамп официально объявил о прекращении режима перемирия.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток. Это, как отмечается в публикации, свидетельствует о том, что Трамп допускает расширение военной операции в регионе.

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