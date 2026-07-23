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В Омске задержался первый за десятилетия рейс в Сухум на полтора часа

Пассажиры столкнулись с переносом времени вылета также в Москву, Сочи и Минеральные Воды из-за позднего прибытия бортов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омской области, планировавшие путешествие на черноморское побережье, столкнулись с задержкой исторического авиарейса более чем на полтора часа. Вылет, запланированный на 04:45, был перенесен на 06:24 из-за позднего прибытия воздушного судна из Абхазии, сообщили в пресс-службе омского аэропорта 23 июля.

Данное направление стало первым прямым авиасообщением между городами за много десятилетий, что вызвало повышенный интерес среди местных туристов. Однако старт регулярных перевозок сопровождался техническими шероховатостями. Основной причиной срыва графика стало опоздание борта, выполнявшего обратный рейс из Сухума, что повлекло за собой вынужденное ожидание для пассажиров в аэропорту Омска.

Сбои в расписании затронули не только абхазское направление. В этот же день авиакомпания была вынуждена перенести время вылетов в Москву, Сочи и Минеральные Воды, а также в Горно-Алтайск. Подобные задержки создают дополнительные неудобства для путешественников, вынуждая их корректировать планы и ожидать обновления информации на табло.

Представители авиаперевозчиков рекомендуют пассажирам заранее уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт, особенно в период начала активного туристического сезона. Своевременное информирование позволяет минимизировать стресс и грамотно спланировать время ожидания.

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