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Режим опасности БПЛА ввели в Нижегородской области 23 июля

Жители региона получили СМС с предупреждением.

Источник: Живем в Нижнем

В ночь на 23 июля в Нижегородской области объявили опасность атаки беспилотников. О введении специального режима жителей региона предупредили в СМС.

Напомним, днем ранее нижегородцам также рассылали сообщения о беспилотной опасности. В МЧС просили граждан соблюдать спокойствие и при необходимости звонить по номеру 112.

Ранее мы рассказывали о последствиях непогоды в Нижнем Новгороде. 22 июля в городе пришлось остановить трамвайное движение — сильный ветер сорвал кровлю на Большой Печерской: она упала на контактные провода и рельсы.

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