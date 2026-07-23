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В Прикамье стартовала регистрация на благотворительную акцию «Цветы жизни»

Её суть заключается в том, чтобы сэкономленные на букетах средства направить на помощь детям.

Благотворительный фонд «Дедморозим» открыл регистрацию на ежегодную акцию «Цветы жизни».

Суть акции в том, что вместо десятков букетов 1 сентября классы могут подарить учителю один общий букет, а сэкономленные средства перечислить на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Акция проходит с 2018 года. За это время участники собрали более 32,9 миллиона рублей. В прошлом году к ней присоединились 28 325 человек из 184 школ — им удалось собрать 5,3 миллиона рублей и установить благотворительный рекорд края.

За эти годы к «Цветам жизни» подключились жители других регионов. Помимо школьников Прикамья в ней учавствуют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Советского (ХМАО-Югра).

На средства прошлогодней акции удалось помочь многим детям. Например, подросток с синдромом Циммермана-Лабанда Денис Аликин смог получать специальное питание и набрать вес. Тринадцатилетний Макар Минин, который борется с раком щитовидной железы, получил аккумулятор для аспиратора и расходники — его выходы из дома стали безопаснее. А пятнадцатилетний Денис Сергеев с тяжёлым поражением мозга получил новую трахеостому, облегчившую дыхание.

Узнать подробности, ответы на популярные вопросы и присоединиться к акции можно на сайте flowers.dedmorozim.ru.

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