Памятники защитникам Отечества возводят в Хабаровске

— Мы строим самый знаковый на Дальнем Востоке памятник воинам-дальневосточникам, победившим японцев в 1945 году. Жители Хабаровского края и других регионов проливали кровь за мир, и в память об их подвигах мы воздвигаем огромный монумент. Мы рассчитываем открыть его в очередную годовщину победы во Второй мировой войне, — подчеркнул Дмитрий Демешин.