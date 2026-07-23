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Памятники защитникам Отечества возводят в Хабаровске

Новые монументы появятся на площади Славы и на городской набережной.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске возводят монументы, посвящённые воинам — защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны и в наше время, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Монумент, посвященный победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, возводят на набережной Хабаровска. Акцент в проекте сделан на разгроме Квантунской армии и освобождении территорий Северо-Восточного Китая и Северной Кореи от японской оккупации.

На сегодняшний день готово основание под будущий монумент. Строители погрузили 164 сваи, а общий объем бетона для заливки достигнет 2600 тонн, что гарантирует прочность и долговечность сооружения. Скульптуру высотой 15-метров доставят в Хабаровск до 10 августа. На пилонах мемориала появятся названия всех фронтов, где сражались дальневосточники.

— Мы строим самый знаковый на Дальнем Востоке памятник воинам-дальневосточникам, победившим японцев в 1945 году. Жители Хабаровского края и других регионов проливали кровь за мир, и в память об их подвигах мы воздвигаем огромный монумент. Мы рассчитываем открыть его в очередную годовщину победы во Второй мировой войне, — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Второй памятник — в честь участников специальной военной операции возводят на площади Славы. Первую половину обновленного пространства — пилоны и скульптуру — откроют 3 сентября этого года, полностью завершат обустройство мемориала к 9 мая.

Сейчас на площадке идут активные работы: выполнена разборка старых конструкций, забетонированы 64 буронабивные сваи, ведется устройство свайного поля под скульптуру. Мемориал будет включать два новых пилона с именами защитников и многофигурную композицию.

— Два новых пилона и скульптурная композиция завершат архитектурный замысел площади Славы. Но главное — они соединят в едином пространстве судьбы героев разных исторических эпох: от участников Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов до сегодняшних защитников — бойцов специальной военной операции, — отметил глава региона.

Возведение мемориала ведется за счет средств краевого бюджета, на эти цели направлено более 106 млн рублей.