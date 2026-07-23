Более 700 ветеранов СВО подали документы в нижегородские колледжи

Более 700 ветеранов СВО и членов их семей подали заявления в нижегородские колледжи и техникумы в рамках приёмной кампании‑2026. Они имеют право на первоочередное зачисление и бесплатное получение среднего профессионального образования (в том числе — повторно). Приём документов продлится до 15 августа. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.