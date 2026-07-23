Жительница Куеды подозревается в дропперстве

Как установили полицейские, в январе 2026 года женщина передала третьему лицу оформленную на свое имя банковскую карту, получив за это 2,1 тыс. руб. В феврале на эту карту были перечислены 1,4 млн рублей. При этом владелица карты участия в транзакциях не принимала и не знала, кто пользовался картой.