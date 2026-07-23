В Куршский залив выпустили ещё 655 тысяч мальков сига

В Куршский залив выпустили ещё 655 191 мальков сига. Об этом сообщили на странице ГБУ КО «Балтберегозащита» «ВКонтакте».
Мальков выпустили в залив во вторник, 21 июля. Работы провели сотрудники «Балтберегозащиты» совместно с Росрыболовством и ООО «Полекс-Аква».
«Выпуск проводили в рамках компенсации ущерба водным биоресурсам, причинённого в результате образования территории площадью 12,80 га с консолидацией грунтов на острове Октябрьском, на которой был построен стадион во время подготовки к чемпионату мира ФИФА в Калининграде», — рассказали в «Балтберегозащите».
В Калининградской области ежегодно выпускают тысячи мальков сига в Куршский залив. Работы проводят в рамках компенсационных мероприятий по сохранению водных биоресурсов. Программа по зарыблению водоёмов рассчитана на 12 лет.