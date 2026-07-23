В Куршский залив выпустили ещё 655 тысяч мальков сига

«Выпуск проводили в рамках компенсации ущерба водным биоресурсам, причинённого в результате образования территории площадью 12,80 га с консолидацией грунтов на острове Октябрьском, на которой был построен стадион во время подготовки к чемпионату мира ФИФА в Калининграде», — рассказали в «Балтберегозащите».