«Сом ловит нас»: названа самая опасная и безумная рыбалка

В 2025 году аналогичный всплеск интереса к нудлингу зафиксировали в Техасе, где даже провели первый чемпионат по ловле сома руками. Кроме того, в мае 2026 года на YouTube появилось несколько вирусных роликов с нудлингом, что подогрело интерес к этому виду рыбалки по всей стране.