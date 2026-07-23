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«Сом ловит нас»: названа самая опасная и безумная рыбалка

В Луизиане нудлинг становится популярным видом рыбалки без удочек.

В Луизиане все более популярным становится экстремальный вид рыбалки нудлинг, в котором рыболовы используют собственные руки и ноги в качестве наживки для сома, сообщает Outside. 25-летний рыболов Ремми Бирден описывает процесс так: он погружает ногу в подводную нору, и самец сома, защищая икру, немедленно атакует. Профессиональный нудлер Винни Возняк берет за участие 400 долларов с человека и получает более 400 запросов в месяц.

Возняк отмечает, что среди клиентов есть те, кто никогда не держал удочку. Однажды на его рыбалке проводился девичник, участницы которого с первой попытки поймали крупную рыбу.

Легендой нудлинга считают 63-летнего Скиппера Байвинса, который начал ловить сомов руками в четыре года. В Северной Америке он поймал рыбу весом 50 кг, а в Испании — 113 кг.

Биологи пока не выражают беспокойства: по оценкам Департамента охраны дикой природы Оклахомы, количество нудлеров недостаточно для серьезного влияния на популяции сомов. Однако риски для самих рыбаков реальны.

В поисках сома можно встретиться с аллигаторами и ядовитыми змеями, обитающими в местных болотах. Тем не менее, популярность нудлинга продолжает расти, привлекая все больше желающих испытать острые ощущения.

В 2025 году аналогичный всплеск интереса к нудлингу зафиксировали в Техасе, где даже провели первый чемпионат по ловле сома руками. Кроме того, в мае 2026 года на YouTube появилось несколько вирусных роликов с нудлингом, что подогрело интерес к этому виду рыбалки по всей стране.

Житель Валдая пошел в парк порыбачить и поймал 100 часов обязательных работ.

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