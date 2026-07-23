Боль «под ложечкой» и икота: врачи предупредили о нетипичном признаке инфаркта

Икота в некоторых случаях может оказаться одним из симптомов инфаркта миокарда. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей терапии ИНОПР Пироговского университета Елена Ковалевская.
Речь идёт об инфаркте нижней, или диафрагмальной, стенки левого желудочка. Эта часть сердца прилегает к диафрагме — мышечной перегородке между грудной и брюшной полостью. По словам специалиста, воспаление и отёк сердечной мышцы могут раздражать диафрагмальный нерв, который отвечает за работу диафрагмы.
Из-за этого возникает её неконтролируемый спазм — икота. Кроме того, боль при таком инфаркте может отдавать в эпигастрий, то есть в область «под ложечкой», поэтому состояние иногда принимают за проблемы с желудком.
Как уточнили в Пироговском университете, примерно в 5−8% случаев инфаркт нижней стенки начинается именно с абдоминальных симптомов. Среди них — боль в животе, тошнота и икота.
У пожилых людей, женщин и пациентов с сахарным диабетом такие проявления встречаются заметно чаще — по данным исследований, до 15−20% случаев. Поэтому врачи советуют не игнорировать необычные симптомы, особенно если они сопровождаются слабостью, болью в груди, одышкой или холодным потом.
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