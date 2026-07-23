Боль «под ложечкой» и икота: врачи предупредили о нетипичном признаке инфаркта

У пожилых людей, женщин и пациентов с сахарным диабетом такие проявления встречаются заметно чаще — по данным исследований, до 15−20% случаев. Поэтому врачи советуют не игнорировать необычные симптомы, особенно если они сопровождаются слабостью, болью в груди, одышкой или холодным потом.