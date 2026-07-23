Ростовский астроном Дёмин сделал фото одной из самых ярких туманностей

Заведующий обсерваторией парка имени Максима Горького в Ростове-на-Дону Николай Дёмин поделился в социальных сетях фотографиями одной из самых известных туманностей на небосводе — туманности Гантель.
Этот космический объект, имеющий характерную форму, является исторически первой открытой планетарной туманностью. Впервые её, по словам учёного, зафиксировал французский астроном Шарль Мессье 12 июля 1764 года.
Как отметил специалист, туманность обладает 7-й звёздной величиной, что позволяет разглядеть её в хороший бинокль даже в условиях умеренной городской засветки.