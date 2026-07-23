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Из-за жалоб жителей в Хабаровске отремонтируют три улицы Первого микрорайона

В последнее время от жителей краевой столицы поступало много жалоб на плохое состояние всех основных улиц Первого микрорайона. Ситуация ухудшилась после прошедших недавно мощных ливней. Поэтому городские власти приняли решение привести в порядок улицы Юности, Калараша и Космическую. Муниципальный контракт на ремонт этих трех улиц уже заключен. Работы будут выполнены до начала сентября.

В последнее время от жителей краевой столицы поступало много жалоб на плохое состояние всех основных улиц Первого микрорайона. Ситуация ухудшилась после прошедших недавно мощных ливней. Поэтому городские власти приняли решение привести в порядок улицы Юности, Калараша и Космическую. Муниципальный контракт на ремонт этих трех улиц уже заключен. Работы будут выполнены до начала сентября.