Из-за жалоб жителей в Хабаровске отремонтируют три улицы Первого микрорайона

В последнее время от жителей краевой столицы поступало много жалоб на плохое состояние всех основных улиц Первого микрорайона. Ситуация ухудшилась после прошедших недавно мощных ливней. Поэтому городские власти приняли решение привести в порядок улицы Юности, Калараша и Космическую. Муниципальный контракт на ремонт этих трех улиц уже заключен. Работы будут выполнены до начала сентября.