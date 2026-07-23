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Москвичам рассказали о погоде

В четверг, 23 июля, в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Гидрометцентр России.

В четверг, 23 июля, в Москве и Московской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди с грозами, сообщает Гидрометцентр России.

Днём воздух в Москве прогреется до 21−23 градусов тепла, по области столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов выше нуля. Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее жителей Алтайского края, Хакасии и Тывы МЧС предупредило об опасной погоде. 23 июля в этих регионах будет ливневый дождь, гроза, град, ветер с порывами более 25 метров в секунду.

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