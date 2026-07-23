В Волгоградской области в сезон местных овощей дорожают огурцы

За неделю цены на главный ингредиент для свежего овощного салата подросли на 4,4%, сообщают специалисты Волгоградстата. За килограмм продукта в магазинах просят почти 90 рублей. А вот помидоры, которые в несезон становились едва ли не золотыми, напротив, стали более доступными. Снизившие в стоимости 9,5%, они выставляются на витрины за 140 рублей.