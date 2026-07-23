Главные новости к утру 23 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 июля 2026.
В Маниле состоялись переговоры Лаврова и Рубио
Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершились в Маниле, они продолжались 35 минут. Накануне российский министр выразил уверенность, что встреча в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.
Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $1,15 трлн
Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму $1,15 трлн. Документ был одобрен 216 голосами против 212. Параллельно нижняя палата Конгресса продвинула резолюцию на $95 млрд. Она включает $73 млрд дополнительного финансирования для Пентагона на покрытие расходов на войну с Ираном.
КСИР сообщил о взрыве на пытавшемся пройти через Ормуз танкере
Три нефтяных танкера предприняли попытку несогласованного с Ираном прохода через Ормузский пролив, из-за чего на одном из судов произошел взрыв и пожар. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что пока Ормузский пролив находится под контролем Ирана, ни одно судно не сможет войти или выйти через пролив.
Постпред США при НАТО рассказал о переговорах с Зеленским в Киеве
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о проведенных в Киеве переговорах с Владимиром Зеленским, посвященных реализации сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Встреча с украинским президентом состоялась после проведения саммита НАТО в Киеве.
При ударе ВСУ по Крыму погиб человек, в Ульяновске атакован объект ТЭК
В результате атаки Вооруженных сил Украины на Крым один человек погиб и четверо получили ранения, среди пострадавших — двое детей. В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области. На территории возникло возгорание. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.