Главные новости к утру 23 июля 2026 года

Три нефтяных танкера предприняли попытку несогласованного с Ираном прохода через Ормузский пролив, из-за чего на одном из судов произошел взрыв и пожар. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что пока Ормузский пролив находится под контролем Ирана, ни одно судно не сможет войти или выйти через пролив.