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Главные новости к утру 23 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 23 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 июля 2026.

В Маниле состоялись переговоры Лаврова и Рубио

Источник: Reuters

Переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио завершились в Маниле, они продолжались 35 минут. Накануне российский министр выразил уверенность, что встреча в любом случае будет полезной, и сообщил, что спросит у Рубио, какую именно позицию сейчас занимают США по украинскому урегулированию.

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на $1,15 трлн

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике на сумму $1,15 трлн. Документ был одобрен 216 голосами против 212. Параллельно нижняя палата Конгресса продвинула резолюцию на $95 млрд. Она включает $73 млрд дополнительного финансирования для Пентагона на покрытие расходов на войну с Ираном.

КСИР сообщил о взрыве на пытавшемся пройти через Ормуз танкере

Три нефтяных танкера предприняли попытку несогласованного с Ираном прохода через Ормузский пролив, из-за чего на одном из судов произошел взрыв и пожар. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что пока Ормузский пролив находится под контролем Ирана, ни одно судно не сможет войти или выйти через пролив.

Постпред США при НАТО рассказал о переговорах с Зеленским в Киеве

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил о проведенных в Киеве переговорах с Владимиром Зеленским, посвященных реализации сделки президента США Дональда Трампа по дронам и поставкам ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Встреча с украинским президентом состоялась после проведения саммита НАТО в Киеве.

При ударе ВСУ по Крыму погиб человек, в Ульяновске атакован объект ТЭК

В результате атаки Вооруженных сил Украины на Крым один человек погиб и четверо получили ранения, среди пострадавших — двое детей. В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе Ульяновской области. На территории возникло возгорание. К ликвидации последствий привлечены оперативные службы.

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