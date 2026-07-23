Леус рассказал о погоде в Москве 23 июля

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что 23 июля в Москве могут пройти кратковременные дожди.
Леус заявил в мессенджере о переменной облачности, ожидающейся в столице.
Температура воздуха составит 21−23 выше нуля. По области воздух прогреется до 19−24 тепла.
Атмосферное давление вырастет до 744 мм рт. ст., но останется ниже нормы.
Кратковременные дожди также ожидаются 24 июля.
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