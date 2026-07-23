США пригрозили китайским компаниям в сфере ИИ введением санкций

Министерство финансов США может ввести жесткие санкции против технологических компаний из Китая за масштабные атаки в сфере искусственного интеллекта. Соответствующее предупреждение сделал министр финансов США Скотт Бессент.
Поводом для рестрикций может стать использование метода дистилляции — обучения одной модели на базе ответов другой, если такие действия носят скрытый и промышленный характер. В Вашингтоне расценивают подобную практику как прямую кражу интеллектуальной собственности.
«В случае проведения фирмами из КНР скрытых атак промышленного масштаба с применением метода дистилляции… будет рассмотрена возможность введения рестрикций и включения в санкционные списки», — заявил Бессент в соцсети X.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал, что китайский ИИ DeepSeek превосходит аналоги из США. При этом он отметил, что и Россия не должна отставать, видя успехи восточных партнеров.