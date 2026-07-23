Запретить ввоз вейпов в Россию предложили нижегородские депутаты

По словам министра экономразвития Александра Соловьёва, штрафы составят от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей — для юридических. Решение основано на данных ВОЗ и медицинских исследований: вейпы наносят серьёзный вред здоровью, а их продажа — осознанное нарушение.