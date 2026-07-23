Запретить ввоз вейпов в Россию предложили нижегородские депутаты

Комитет Заксобрания Нижегородской области 22 июля 2026 года поддержал в первом чтении штрафы за продажу вейпов. Инициатива прозвучала на заседании профильного комитета регионального парламента.
По словам министра экономразвития Александра Соловьёва, штрафы составят от 40 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 800 тысяч до 1 миллиона рублей — для юридических. Решение основано на данных ВОЗ и медицинских исследований: вейпы наносят серьёзный вред здоровью, а их продажа — осознанное нарушение.
Особую тревогу вызывает популярность вейпов у подростков: около 90% из них выбирают продукцию из‑за вкусов (на рынке — свыше 16 тысяч ароматов).
Депутат Евгений Зудилин спросил о ситуации в Китае — Соловьёв отметил, что там продажа вейпов запрещена. Зампред Заксобрания Денис Бакиев предложил поднять вопрос о запрете ввоза вейпов на федеральном уровне.
Напомним, в мае Заксобрание региона уже одобрило запрет розничной продажи вейпов и сопутствующих товаров. Госдума также разрешила ввести запрет на продажу вейпов в Нижегородской области.
Ранее больше половины нижегородцев одобрили пожизненный запрет сигарет.