Второй случай заболевания эрлихиозом зарегистрирован в Красноярском крае

Роспотребнадзор сообщил о выявлении на территории Красноярского края второго в 2026 году случая заболевания эрлихиозом от клеща. Диагноз подтвержден у 29-летней красноярки, которая обнаружила членистоногого в области груди после посещения дачи.
Напомним, эрлихиоз является опасным заболеванием, которое может привести к серьезным осложнениям и даже летальному исходу в тяжелых случаях.
По официальным данным, всего за текущий сезон от нападения клещей пострадали 14 782 жителя края, включая 3 062 ребенка. Из них за последнюю неделю — 330 человек, в том числе 27 детей. Также подтвердились новые случаи заболевания клещевыми инфекциями у 37 ранее обратившихся в медицинские организации.
Эпидемиологи просят жителей быть предельно внимательными п соблюдать правила защиты от клещей.