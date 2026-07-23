Второй случай заболевания эрлихиозом зарегистрирован в Красноярском крае

По официальным данным, всего за текущий сезон от нападения клещей пострадали 14 782 жителя края, включая 3 062 ребенка. Из них за последнюю неделю — 330 человек, в том числе 27 детей. Также подтвердились новые случаи заболевания клещевыми инфекциями у 37 ранее обратившихся в медицинские организации.