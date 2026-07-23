Почти четверть миллиона квадратов жилья построили в крае за полгода

Почти четверть миллиона квадратных метров жилья построили в Хабаровском крае за первое полугодие 2026 года. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным министерства строительства края, за шесть месяцев в регионе ввели 237 тысяч кв. метров жилья. Из них 124 тысячи кв. метров приходится на индивидуальное жилищное строительство, еще 113 тысяч — на многоквартирные дома.
Региональным проектом «Жилье» на 2026 год для Хабаровского края установлен план по вводу не менее 520 тысяч кв. метров жилья. Таким образом, за первое полугодие выполнено 45,6% годового показателя.
Основные объемы строительства многоквартирных домов приходятся на Хабаровск. Также строительство ведется в Хабаровском муниципальном районе, Комсомольске-на-Амуре, Бикине и Амурске.
В прошлом году в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию 558 тысяч кв. метров жилья, что на 6% превысило установленный план. Из них 331 тысяча кв. метров пришлась на многоквартирные дома, 227 тысяч — на индивидуальное жилищное строительство.