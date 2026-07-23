Почти четверть миллиона квадратов жилья построили в крае за полгода

В прошлом году в Хабаровском крае ввели в эксплуатацию 558 тысяч кв. метров жилья, что на 6% превысило установленный план. Из них 331 тысяча кв. метров пришлась на многоквартирные дома, 227 тысяч — на индивидуальное жилищное строительство.