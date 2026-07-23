В Прикамье увеличивается количество точек доступа к финансовым и государственным услугам

«Проект направлен на повышение доступности финансовых и государственных услуг не только в больших городах, но и в отдаленных малых населенных пунктах. С помощью ТОДов сельчанам открывается достаточно широкий спектр возможностей — например, направление жалоб в Банк России или обращение в Социальный фонд, оплата налогов и штрафов, открытие вкладов или подача заявок на кредит. Кроме этого, они могут записаться на прием к врачу или подать заявление на оформление пенсии», — отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Машковцев.