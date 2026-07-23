Воду и свет отключат на 9 улицах Нижнего Новгорода 23 июля

Так, в 09:00 свет погаснет в домах с номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 на улице Грекова и №№ 1, 2, 4 в одноименном переулке. А на Чкалова, 9а, 11а, 11 Б электричества не будет с полудня до пяти часов вечера.