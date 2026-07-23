Воду и свет отключат на 9 улицах Нижнего Новгорода 23 июля

Дома на девяти улицах Нижнего Новгорода оставят без части привычных удобств в четверг, 23 июля. Как сообщили в управлении ГОЧС города, из-за плановых работ на сетях ряд зданий отключат от воды и электричества.
Так, в 09:00 свет погаснет в домах с номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 на улице Грекова и №№ 1, 2, 4 в одноименном переулке. А на Чкалова, 9а, 11а, 11 Б электричества не будет с полудня до пяти часов вечера.
Подачу холодной воды 23 июля приостановят на улицах Порядковой, Карповской и Героя Попова, а также в переулке Ермака. Работы на сетях будут проходить с 09:00 до 21:00.
В домах №№ 7 и 7а, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24 на Архангельской и №№ 1, 2, 3, 5 на Подворной с 09:00 до 17:00 отключат горячую воду.
Напомним, за пять лет в Нижегородской области провели ремонт более 300 школ. Работы были организованы в соответствии с нацпроектом.