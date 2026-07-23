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Несколько пляжей в Приморье признали небезопасными для купания

Специалисты постоянно проводят исследование воды и песка.

Источник: Хабаровский край сегодня

Собираясь на пляжный отдых в Приморье, туристам из Хабаровского края стоит иметь в виду, что некоторые локации могут быть признаны неблагополучными по результатам лабораторного контроля качества морской воды, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».

Так, например, недавно специалисты регионального Роспотребнадзора провели очередное исследование на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. В период антропогенной нагрузки воду проверяют еще и по вирусологическим показателям, а также пляжи — на соответствие гигиеническим нормативам.

Региональные издания отмечают, что исходя из исследований, сейчас не рекомендуется плавать на «Шаморе», «Кунгасном», «Чайке» и «Юбилейном» пляжах.

Вместе с тем, сотрудники ГИМС МЧС России назвали 18 зарегистрированных пляжей в Приморье, которые находятся в пяти муниципальных образованиях. Для комфортного и безопасного отдыха жителей есть пляжи во Владивостоке, Большом Камне, Хасанском районе, Находке, в Кировском районе.

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