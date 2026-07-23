Треть красноярских компаний готовы принять уволенных по статье соискателей

По результатам опроса, проведенного экспертами российского сервиса по поиску работы, 53% работодателей категорически не принимают на работу сотрудников, уволенных по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой. Лишь для 14% работодателей такие претенденты являются допустимыми участниками стандартного отбора. Еще 16% нанимателей допускают подобные исключения в отдельных случаях. Как правило, итоговое решение определяется должностью, на которую метит соискатель: зачастую лицам, уволенным по данной статье, предлагают позиции более низкого ранга или с урезанным кругом обязанностей. Склонность принимать на работу кандидатов, уволенных по статье, чаще всего проявляют транспортные и логистические фирмы, торговые сети и промышленные предприятия — сферы, испытывающие кадровый дефицит. В то же время государственные структуры, включая образовательные и медицинские учреждения, практически в каждом случае отвечают отказом.