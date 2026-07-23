Как подготовиться к отпуску: искусственный интеллект дал важные советы будущим путешественникам

Это самый скучный, но важный пункт. Сядьте за стол и честно обсудите, сколько вы готовы потратить. Включите в смету поездки не только билеты и отель, но и деньги на еду, развлечения, сувениры и «подушку безопасности» на случай форс-мажоров. Когда все понимают финансовые рамки, споров на месте будет гораздо меньше. А если дети уже достаточно взрослые, можно дать им небольшую сумму на карманные расходы — так они научатся планировать свои траты.