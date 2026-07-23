Единая территория опережающего развития появится на Дальнем Востоке

Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. По его словам, власти планируют внедрить упрощенный механизм расширения территорий опережающего развития. Благодаря этому теперь все решения по этому поводу будет принимать единый совет, и не нужно будет ничего согласовывать с федеральными ведомствами. По замыслу властей, такой подход позволит быстрее создавать новые территории опережающего развития и привлекать для них резидентов. Также дальневосточный полпред добавил, что сегодня экономика регионов ДФО опережает среднероссийские показатели по многим ключевым параметрам на 30−80%. И во многом это стало возможным благодаря наличию на Дальнем Востоке таких преференциальных режимов, как «Территории опережающего развития» и «Свободный порт Владивосток». Чтобы обеспечить дальнейший рост дальневосточной экономики нужно создавать еще более комфортные условия для ведения бизнеса. В частности, это касается более оперативного выделения земельных участков и подключения ко всей необходимой инфраструктуре.