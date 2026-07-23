Вырастил 30 кустов конопли: у 63-летнего жителя ЕАО изъяли почти 800 г наркотических веществ

Полицейские в селе Белгородском Смидовичского района провели оперативно-розыскные мероприятия и выявили факт незаконного хранения наркотиков в доме 63-летнего местного жителя. В жилище мужчины обнаружили 766 г марихуаны, почти 6 г масла каннабиса и 0,63 г смеси табака с гашишным маслом. Хозяин дома пояснил, что в прошлом году на его участке выросли 30 кустов дикорастущей конопли. Осенью он их срезал и хранил у себя. В день задержания мужчина изготовил из них наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, фигурант находится под подпиской о невыезде.