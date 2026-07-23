Группа юристов из Хабаровска обманула граждан Китая на 144 миллиона рублей

В Хабаровске вынесен приговор группе юристов, которые похитили у граждан Китая более 144 миллионов рублей. Железнодорожный районный суд признал граждан Р., Х. и С. виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Все трое вину не признали. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установил суд, в 2017—2018 годах гражданин Р., обладавший познаниями в регистрации юридических лиц и оказывавший услуги компаниям с китайскими учредителями, создал организованную группу. Целью было завладение активами компании стоимостью свыше 140 миллионов рублей.
Схема действовала так. Гражданин Р. убедил членов общества преобразоваться в кооператив. В него под видом участников ввели подельников. Затем злоумышленники подменили протокол собрания и зарегистрировали его в налоговой. Так они получили доступ к имуществу компании. Далее гражданин Х. приказом исключил из кооператива граждан Р. и С., инсценировав корпоративный спор. Через арбитраж он добился подтверждения своих полномочий. После этого изготовили новый протокол об исключении китайских граждан за неуплату паев, установив им минимальную компенсацию. Каждый шаг они подкрепляли мнимыми судебными спорами.
В результате двум гражданам КНР был причинён ущерб на 144 миллиона рублей. Кроме того, гражданин Х. отдельно обманул иностранцев ещё на 39 миллионов рублей. Он убедил их перевести деньги под видом инвестиций, но присвоил средства.
Суд назначил наказание: гражданин Х. получил 8,5 лет колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей; гражданин Р. — 8 лет и штраф 700 тысяч рублей; гражданин С. — 7 лет и штраф 600 тысяч рублей. Гражданские иски удовлетворены полностью: 144 миллиона рублей взысканы с осуждённых солидарно, ещё 39 миллионов — лично с гражданина Х.
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