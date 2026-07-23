Группа юристов из Хабаровска обманула граждан Китая на 144 миллиона рублей

Схема действовала так. Гражданин Р. убедил членов общества преобразоваться в кооператив. В него под видом участников ввели подельников. Затем злоумышленники подменили протокол собрания и зарегистрировали его в налоговой. Так они получили доступ к имуществу компании. Далее гражданин Х. приказом исключил из кооператива граждан Р. и С., инсценировав корпоративный спор. Через арбитраж он добился подтверждения своих полномочий. После этого изготовили новый протокол об исключении китайских граждан за неуплату паев, установив им минимальную компенсацию. Каждый шаг они подкрепляли мнимыми судебными спорами.