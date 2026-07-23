В Челябинске начали проектировать новую трамвайную ветку

Власти Челябинска дали старт проектированию новой трамвайной линии по улице Дзержинского — от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Ветка соединит Советский и Ленинский районы, а ее строительство станет частью масштабного проекта метротрама. Соответствующее распоряжение подписано на сайте мэрии, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Согласно распоряжению, подписанному главой города, управлению по архитектурно-градостроительному проектированию поручено разработать проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта — трамвайной линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина.
Архитекторам предстоит не только разработать план застройки, но и провести общественные обсуждения, после чего направить главе города итоговый пакет документов вместе с протоколом слушаний и заключением.
Проектируемая ветка станет важным звеном челябинского метротрама. Ее протяженность составит не менее 3,5 тысячи метров. Сроки начала строительства пока не называются — они будут определены после завершения проектных работ и прохождения всех согласований.
Отметим, что на строительной площадке в Калининском районе Челябинска полным ходом идет подготовка к запуску проходческого щита. Вчера, 22 июля, в стартовый котлован на улице Косарева опустили ключевой элемент головной части первого тоннелепроходческого комплекса — 60‑тонный ротор. Именно этому механизму предстоит разрабатывать грунт и прокладывать правый тоннель в направлении станции «Торговый центр».