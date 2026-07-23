Замминистра МВД заглянул в конюшни в Волгограде

Заместитель министра МВД Александр Кравченко накануне, 22 июля, проинспектировал подразделения волгоградской полиции. Александр Николаевич посетил кавалерийский взвод управления МВД России по городу Волгограду, который патрулирует улицы города и обеспечивает общественный порядок в областном центре. Замминистра оценил хорошие условия содержания лошадей и подготовку личного состава.
Не осталась без внимания Александра Николаевича работа Центра кинологической службы. Здесь проходят подготовку специалисты-кинологи и их четвероногие напарники, которые помогают в поиске наркотиков, взрывных устройств, а также в охране общественного порядка.
Генерал-полковник полиции Александр Кравченко проверил также организацию службы в структурных подразделениях регионального Главка и в территориальном отделе полиции Волгограда. Замминистра пообщался с сотрудниками, обсудив с ними проблемные вопросы в их работе.
Напомним, накануне Александр Кравченко в Волгограде также принял участие в расширенной коллегии главка МВД.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.