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Замминистра МВД заглянул в конюшни в Волгограде

Заместитель министра МВД Александр Кравченко накануне, 22 июля, проинспектировал подразделения.

Заместитель министра МВД Александр Кравченко накануне, 22 июля, проинспектировал подразделения волгоградской полиции. Александр Николаевич посетил кавалерийский взвод управления МВД России по городу Волгограду, который патрулирует улицы города и обеспечивает общественный порядок в областном центре. Замминистра оценил хорошие условия содержания лошадей и подготовку личного состава.

Не осталась без внимания Александра Николаевича работа Центра кинологической службы. Здесь проходят подготовку специалисты-кинологи и их четвероногие напарники, которые помогают в поиске наркотиков, взрывных устройств, а также в охране общественного порядка.

Генерал-полковник полиции Александр Кравченко проверил также организацию службы в структурных подразделениях регионального Главка и в территориальном отделе полиции Волгограда. Замминистра пообщался с сотрудниками, обсудив с ними проблемные вопросы в их работе.

Напомним, накануне Александр Кравченко в Волгограде также принял участие в расширенной коллегии главка МВД.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.